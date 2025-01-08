الاحتلال يسلم جثامين 3 شهداء فلسطينيين بينهم طفلان من طمون جنوب طوباس

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، جثامين 3 شهداء بينهم طفلان من بلدة طمون جنوب مدينة طوباس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تسلمت جثامين الشهداء الثلاثة وهم: رضا علي أحمد بشارات (9 أعوام)، وحمزة عمار أحمد بشارات (10 أعوام)، وآدم خير الدين أحمد بشارات (23 عاما)، الذين استشهدوا صباح اليوم جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي موقعا في البلدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى طوباس التركي.

وأفاد رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنه سيتم تشييع جثامين الشهداء الثلاثة في البلدة هذه الليلة، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون صباح اليوم وحاصرت منزلين، وعملت على مداهمة عدة منازل لمواطنين، وتزامنا مع ذلك نفذت عملية قصف من الجو عبر طائرة مسيرة على منطقة سكنية؛ ما أدى إلى ارتقاء الشهداء الثلاثة، واختطفت جثامينهم.