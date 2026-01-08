استقرار إمدادات الكهرباء في جنوب غرب برلين

بعد يوم من استعادة إمدادات الكهرباء في جنوب غرب برلين تسير إمدادات الكهرباء بسلاسة، بحسب بيانات الشركة المشغلة "شتروم نيتس برلين".

وقال المتحدث باسم الشركة، أولاف فايدنر، اليوم الخميس إن الليل مر دون حوادث، ولم تقع انقطاعات مفاجئة، مضيفا أن العمل يسري على قدم وساق لإنشاء خط ثان مؤقت، وقال: "خصوصا مع درجات الحرارة هذه يمكن أن يحدث دائما شيء ما".

ولم يستطع المتحدث تأكيد تقارير منذ مساء أمس الأربعاء تفيد بأن الكهرباء لم تكن قد عادت بعد في بعض المنازل رغم إعلان استعادتها بالكامل، وقال: "من وجهة نظرنا كل ما ينبغي أن يكون قيد التشغيل فهو قيد التشغيل"، مضيفا أنه لا يعلم بوجود مناطق لم تصلها الإمدادات بعد.

وذكر المتحدث سببا محتملا لتلك التقارير، حيث أشار إلى أنه جرى بعد ظهر أمس الأربعاء إيقاف تشغيل مولدات الطوارئ تدريجيا، ما قد يكون تسبب في انقطاعات قصيرة للكهرباء في تلك المناطق، لكنها - بحسب قوله - لم تتجاوز نصف ساعة على الأكثر.

وبعد هجوم الحرق الذي يُشتبه في أنه من متطرفين يساريين على جسر كابلات في حي شتيجليتس-تسيلندورف صباح يوم السبت الماضي، انقطعت الكهرباء عن 45 ألف منزل و2200 منشأة في البداية. وبحسب شركة الكهرباء، كان ذلك أطول انقطاع للكهرباء في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية في العاصمة الألمانية. ووفقا لعمدة برلين، كاي فيجنر، تأثر إجمالا نحو 100 ألف شخص بانقطاع الكهرباء. ومنذ ظهر أمس عاد تدفق الكهرباء على نطاق كامل.