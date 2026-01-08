أجواء غائمة في دمياط وسط طقس مائل للبرودة

تشهد محافظة دمياط أجواءً غائمة إلى غائمة جزئيا، مع طقس مائل للبرودة خلال ساعات المساء، وسط استقرار نسبي في درجات الحرارة مقارنة بساعات النهار.

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد الساعات الأولى من صباح غدا الجمعة، فرصا لسقوط زخات خفيفة من الأمطار على فترات متقطعة، خاصةً قبل الفجر، على أن تبدأ حالة الطقس في التحسن التدريجي مع تقدم ساعات الصباح.

وتُظهر خرائط الرياح تغيرا واضحا في اتجاه الرياح وقوتها مع تقدم الساعات؛ حيث تتأثر مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية بتغيرات جوية تؤدي إلى نشاط نسبي للرياح، ما ينعكس على الأجواء الساحلية بمحافظة دمياط.

ومن المتوقع أن تميل الرياح إلى التغير في اتجاهها شمالا وشمالا غربيا خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى صباح الغد، مع نشاط ملحوظ أحيانا، ما قد يؤدي إلى اضطراب نسبي في حالة البحر المتوسط.

ومع تقدم ساعات صباح الغد، تشير التوقعات إلى انخفاض كثافة السحب وظهور فترات من الشمس، مع بقاء الأجواء معتدلة نهارا وباردة نسبيا خلال ساعات الليل المتأخرة.