رئيس مدينة العلمين الجديدة: الانتهاء من 90% من إنشاءات أرض المعارض ومركز المؤتمرات الدولي بالمنطقة التراثية

قال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، إن نسب إنجاز التشطيبات الخارجية في منطقة أرض المعارض بالمنطقة التراثية بلغت نحو 90%، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات العلمين الجديدة، وكان يرافقه المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، إلي جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

بدأ خلف الله جولته بمتابعة أعمال مبنى مركز المؤتمرات الرئيسي، موجها بسرعة استكمال الأعمال الخارجية المتبقية، مع تكثيف وضغط معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وشدد على أهمية إنشاء ساحات انتظار تستوعب حجم الحضور المتوقع بما يتناسب مع طبيعة الفعاليات الثقافية والفنية المنتظر استضافتها بالمدينة التراثية.

كما تفقد رئيس الجهاز أرض المعارض، وتابع جاهزيتها للتشغيل الفعلي واستعدادها لاستضافة المؤتمرات والفعاليات المختلفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمكان، مؤكدا أن أرض المعارض تُمثل أجنحة داعمة لمركز المؤتمرات الرئيسي، بما يسهم في تعزيز مكانة المدينة التراثية وتحويلها إلى نقطة جذب للفعاليات والمؤتمرات الدولية على مدار العام.