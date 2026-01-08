أظهرت إحصاءات رسمية في اليونان، أن مطار أثينا الدولي اختتم 2025 بتسجيل رقم قياسي جديد، حيث بلغ عدد المسافرين خلال العام 33.99 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 6.7% بالمقارنة مع الرقم القياسي السابق البالغ 31.85 مليون مسافر، والذي كان قد تم تسجيله في عام 2024..

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم، بأن ما يقرب من ثلاثة أرباع عدد المسافرين الذين استقبلهم المطار الرئيسي كانوا من خارج البلاد، بواقع 24.36 مليون مسافر، وذلك بزيادة نسبتها 8.6% على أساس سنوي.

وكانت الدول ذات الحركة الأكثر من حيث عدد المسافرين هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في عدد المسافرين من أسواق لا تربطها خطوط مباشرة بالمطار، مثل أستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وأمريكا اللاتينية.

وجاءت الزيادة في أعداد المسافرين المحليين أقل، حيث بلغت نسبتها 2.2% ليصل العدد إلى 9.63 مليون مسافر محلي، بحسب البيانات التي صدرت، أمس الأربعاء.