رئيس اتحاد الطلاب المصريين في تركيا: عمليات الإجلاء من المناطق المنكوبة مستمرة

قال أحمد ماهر، رئيس اتحاد الطلاب المصريين في تركيا، إن الاتحاد شكّل لجنة إدارة للأزمة بمجرد حدوث الزلزال المدمر، مشيرًا إلى التواصل مع الجالية المصرية والطلاب الموجودين في الـ10 ولايات المنكوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن عدد أبناء الجالية المصرية في الولايات المنكوبة يتراوح ما بين 350 إلى 500 شخص.

وأشار إلى استمرار عمليات إجلاء الطلاب من المناطق المهددة والمنكوبة حتى اللحظة، معلنًا نقل 35 طالبًا من مدينة غازي عنتاب، منذ ساعة ونصف، إلى مكان آمن في إسطنبول.

ولفت رئيس اتحاد الطلاب المصريين في تركيا، إلى نقل 45 طالبًا وطالبة من ولاية هاتاي، و45 آخرين من مدينة اسكندرون، و13 من أنطاكيا، قائلًا إن الاتحاد استقبل حتى اللحظة 4 مصابين.

وأكد أن المصابين الأربعة لا يعانون من كسور أو شروخ في العظام، كما أجريت لهم الأشعة اللازمة بمجرد دخولهم المستشفى، لافتًا إلى أن إدارة الأزمة تواصلت مع المساكن الطلابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة التركية، من أجل توفير سكن للمصريين، بمجرد وصولهم من المناطق المنكوبة.

وفي وقت سابق، أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوجود مشكلات في استجابة حكومته في البداية لكارثة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، فيما تصاعد الغضب بين السكان المحليين بشأن ما يرون أنه بطء من جانب الحكومة في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقال أردوغان، خلال زيارة لمنطقة الزلزال، إن العمليات تمضي الآن بشكل طبيعي وتعهد بتوفير مأوى لكل المتضررين.

وأضاف: «بتكاتف الشعب والدولة سنرفع أنقاض الدمار كافة، ولن نترك أي مواطن وحيدا»، موضحًا أن هناك 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ، بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.