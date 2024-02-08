حماس تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة حماس، عن وصول وفد برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، صباح اليوم الخميس، إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأمس الأربعاء، أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، توجه وفد من الحركة بقيادة خليل الحية إلى القاهرة، الخميس، لمتابعة الاتفاق الإطاري، مشدداً على أن الحركة «لن تتنازل عن مطلب وقف النار، ولكن ردها يمكن تطويره».

وقال حمدان، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، إن رد حماس على المقترح «إيجابي»، مضيفاً أنه «يضمن إعادة الإعمار، ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى».

وشدد على أنه «لا تنازل عن وقف العدوان»، لافتًا إلى أن الحركة طرحت دول تركيا وروسيا ومصر وقطر كأطراف ضامنة لاتفاق التهدئة.

والاتفاق الإطاري، هو مقترح هدنة جرى إعداده خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، في أواخر يناير الماضي، شارك فيه رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز، ومسئولين من مصر وقطر وإسرائيل.

وبحسب مسودة رد «حماس»، تقترح الحركة الفلسطينية اتفاقاً على ثلاثة مراحل، مدة كل مرحلة 45 يوماً؛ وتهدف المرحلة الأولى إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً من غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من السجناء الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة.