تقرير: نجاة القائد العسكري العام لحزب الله من هجوم النبطية

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أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، نقلاً عن مصادر - لم تسمها - بنجاة القائد العسكري العام لحزب الله علي كركي من محاولة الاستهداف التي شهدتها مدينة النبطية جنوب لبنان.

وقالت المصادر للقناة إن "علي كركي نجح في التمويه، ولم يكن في السيارة المستهدفة بالنبطية"، مشيرة إلى أن "الكركي الذي نجا من محاولة اغتيال ثانية هو أرفع شخصية قيادية في الحزب، وهو عضو المجلس الجهادي."

وأوضح المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن "دلالة هذه العملية تظهر حجم الاختراق الأمني الكبير في صفوف حزب الله".

وأفادت مصادر لقناة "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق اليوم الخميس، بمقتل المسئول العسكري في حزب الله عباس الدبس الملقب بالحاج عبدالله، فضلاً عن إصابة شخص آخر كان برفقته، بعد استهداف سيارة بطائرة بدون طيار في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني للقناة إن الهجوم "إسرائيلي"، حيث جرى استهداف السيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية.

ورصدت مصادر القناة تحليقا لطائرات بدون طيار يعتقد أنها إسرائيلية في سماء النبطية، في أعقاب الحادث.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.