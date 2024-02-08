قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور طلعت عبدالقوي، إن مجلس الأمناء سوف يستأنف نشاطه ويعود للانعقاد في اجتماع السبت المقبل، لمناقشة أجندة المرحلة الثانية ووضع أجندة المحور الاقتصادي.

وأضاف عبدالقوي، لـ«الشروق»، أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، إيجابية قبل البدء في المرحلة الثانية من الحوار.

وتابع أن هذه التوجيهات تحمل عنصرًا من التفاؤل، حيث سيقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.