الهلال يحتكر جوائز الأفضل في شهر يناير بالدوري السعودي

سيطر نادي الهلال على جوائز الأفضل في منافسات الدوري السعودي خلال شهر يناير 2025.

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع "إكس" أو تويتر سابقًا، الفائزين بالأفضل في شهر يناير على مستوى الحارس واللاعب، وشهدت فوز المهاجم البرازيلي ليوناردو بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي خلال يناير الذي سجل فيه 9 أهداف وصنع آخر في 5 مباريات فقط.

وعلى مستوى حراسة المرمى، تمكن ياسين بونو من الحصول على جائزة الأفضل في الدوري السعودي عقب الخروج بشباك نظيفة في 3 مباريات، كما توج الإيطالي ستيفانو بيولي بجائزة الأفضل في يناير.