قالت حركة حماس، إن وفدًا من قيادة الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، بدأ زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وأضافت في بيان، مساء السبت، أن الوفد التقى كلًا من المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وذكر البيان: «جرى خلال اللقاءات بحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والإنجاز الذي حققه الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى على مدى 15 شهراً من الصبر والصمود والثبات والمقاومة».

وأوضحت حماس أن اللقاءات تناولت التحديات التي لا زالت قائمة وخاصة مواصلة المفاوضات والإغاثة والإعمار واستمرار المقاومة حتى تحرير المقدسات وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع البيان: «تم التوقف عند مشهد العودة الأسطوري للنازحين الفلسطينيين بما أجهض وأفشل كل أهداف الاحتلال وخاصة بالتهجير أو عزل مناطق من القطاع».

وأكد المرشد الإيراني أن «بركة الشهداء تقود حتما للنصر»، معتبرا أن هذا النصر يقود لتعزيز منهج المقاومة، وقال: «تحولتم إلى نموذج أسطوري على مستوى العالم ولكل من يؤيد المقاومة».

فيما شدد الرئيس الإيراني على التزام بلاده بتوفير كل دعم يساهم في تعزيز انتصارات الشعب الفلسطيني ودعمه في المقاومة ومجالات إعادة الإعمار لتبقى انتصارات المقاومة قائمة في المنطقة، وفق البيان.

ودعا إلى أن تضطلع كل دول المنطقة في مشروع إعادة إعمار القطاع وبنائه من جديد وإغاثة الشعب الفلسطيني.

يذكر أن وفد قيادة الحركة ضم أيضا كلا من أعضاء المكتب السياسي للحركة خليل الحية، ونزار عوض الله، وزاهر جبارين، وعزت الرشق، ومحمد نصر، وطاهر النونو، وبحضور خالد القدومي ممثل الحركة في طهران.