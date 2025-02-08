 النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي

وكالات
نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 9:32 ص | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 9:32 ص

أعلنت النرويج، رفضها أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.

وقال نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك، في تصريح صحفي، الليلة الماضية، إن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد كرافيك أن "للشعب الفلسطيني حقا أساسيا ومستقلا في تقرير مصيره وإنشاء دولته الخاصة".

ولفت إلى أن هذا الحق يشكل أساس خطة تقسيم الأمم المتحدة لعام 1947، والتي أدت لاحقا إلى اعتراف النرويج ودول أخرى بإسرائيل في 1949.

وأوضح أن هذا الموقف بشأن حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم تم تأكيده من خلال قرارات مختلفة للأمم المتحدة، وكذلك من قبل محكمة العدل الدولية.

وشدد نائب وزير الخارجية النرويجي على أن "إرسال الفلسطينيين قسرا من الأراضي المحتلة إلى دول أخرى يخالف القانون الدولي".

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