اتهم عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي بـ «المماطلة والمراوغة ومحاولة تعطيل تنفيذ البنود الإنسانية لاتفاق وقف إطلاق النار».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر»، أن الاحتلال يحاول في كل عملية تبادل تقديم حجج واهية مع كل عملية تبادل للأسرى.

وأضاف: «اليوم الـ20 من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وحتى اللحظة لم يدخل ما يلزم لإيواء وإغاثة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يعاني 2.3 مليون شخص، 80% منهم بحاجة ماسة إلى الخيام والكرفانات والمواد الطبية للمستشفيات، في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية، خاصة في شمال القطاع».

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد المماطلة والمراوغة والتباطؤ وتأخير إدخال المستلزمات الإغاثية، موضحا أن حماس تتابع مع الوسطاء في مصر وقطر لتجاوز هذه الإشكالات.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بالبروتوكول الإنساني وإدخال المستلزمات الطبية وأدوات الإغاثة لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

وتابع: «المطلوب أن يلتزم الاحتلال بكل بنود الاتفاق، وهناك جهود واتصالات دائمة مع الوسطاء لإلزامه بالمسار الإنساني».

كما وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: «بدلا من إصدار تصريحات ومشاريع لتهجير شعبنا، يجب على الرئيس ترامب، الذي كان له دور في الضغط لتحرير الرهائن من غزة، أن يلزم الاحتلال بالبروتوكول الإنساني».