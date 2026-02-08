مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة المنشأة التعليمية

تابع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة المنشأة التعليمية، وذلك بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026.

واستهل وكيل الوزارة، جولته بمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، ثم تفقد مدرسة المنشأة الثانوية التجارية بنات، ومدرسة اللغات الرسمية، واختتم جولته بمدرسة المنشأة الثانوية بنين، إذ اطمأن على انتظام حضور الطلاب، ومتابعة سير اليوم الدراسي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالانضباط المدرسي، وتنفيذ القرارات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية داخل المدارس.

وتابع وكيل الوزارة، انتظام الدراسة داخل الفصول، ومستوى الالتزام بالخطة الدراسية المقررة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الدراسي ورفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.

وأكد "السيد"، ضرورة الالتزام بتوزيع الكتب الدراسية على جميع الطلاب دون تأخير، مشددًا على أن الكتاب المدرسي يُعد عنصرًا أساسيًا في دعم العملية التعليمية وتحقيق الانضباط منذ اليوم الأول للدراسة.

كما وجّه بضرورة المتابعة الدقيقة لسجلات حضور وغياب الطلاب، ومراجعة سجلات التقييمات والواجبات المدرسية، بما يضمن تفعيل منظومة التقييم بشكل سليم، وتحقيق الجدية والانضباط داخل المدارس.

وشدد وكيل الوزارة، على أهمية الاهتمام بأعمال التشجير والدهانات، وتحسين المظهر العام للمدارس، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد الطلاب على التحصيل الدراسي، وتدعم الاستقرار النفسي داخل المدرسة.

كما تابع وكيل الوزارة معامل العلوم بعدد من المدارس، موجّهًا بضرورة متابعة موجهي مادة العلوم ولجان المتابعة لمختلف مشتملات غرف المعامل، للتأكد من صلاحية المواد الكيميائية المستخدمة في التجارب العلمية، والالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وتفقد الدكتور محمد السيد، القاعات التدريبية المخصصة لتنفيذ برنامج رفع الكفاءة المهنية لمعلمات رياض الأطفال بمدارس إدارة المنشأة التعليمية، إذ اطلع على آليات تنفيذ البرنامج ومحتواه التدريبي، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في تطوير الأداء المهني للمعلمات، ورفع كفاءة العملية التعليمية بمرحلة رياض الأطفال، باعتبارها الأساس في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وأكد وكيل الوزارة، في ختام جولته على استمرار المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بمختلف المدارس، والتنفيذ الدقيق لكل التعليمات والقرارات الوزارية، بما يضمن انتظام الدراسة، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأبناء المحافظة.