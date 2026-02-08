ترقية 16 أستاذا و12 أستاذا مساعدا بهيئة التدريس في جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة، المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من: "أحمد إبراهيم الدسوقي حماد، ورضا جابر صالح عبدالنبي بكلية طب الأسنان، ورحاب بدوي محمد الششتاوي، ورامز عبدالمنعم محمد إبراهيم برهومة، وإسلام إبراهيم عبدالحميد حجاب، ورضوى محمود دسوقي الشرابي، ومحمد طارق عبدالمنعم عبدالغفار بكلية الطب، ووائل عبدالقادر السيد عامر".

كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من: "ولمياء إبراهيم محمد بكر أحمد هلال، ورانيا عبدالخالق عبدالصمد الشنودي، ومصطفى السيد البهي الشوبري بكلية العلوم، وخالد خضري إسماعيل شنيشن، ورؤيات إسماعيل عبدالفتاح الصعيدي بكلية الهندسة، والسعيد محمد السعيد العدل، وإيهاب عزت أحمد عبداللطيف بكلية علوم الرياضة، وأميرة صابر محمود أحمد محمدين بكلية التربية النوعية".

فيما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من: "أحمد حسين حسني علي أبو السعادات، ويوسف أسامة محمد الخياط بكلية الهندسة، ويسرا عبدالمنعم فريد زمزم، وندى هاشم محمد عياد، وسهام عزت فتحي الفقي بكلية الطب، ودعاء السيد علي عبدالرحمن الشريف بكلية العلوم، وأمنية ممتاز إبراهيم الفخراني بكلية الصيدلة، ويحيى خيري أحمد العجيزي بكلية علوم الرياضة، ونجوى عباس محمد محمد البنداري بكلية التربية النوعية، وأمل أبو العزم عبدالرحمن يونس، وسماح أبو العنين عبدالله أبو العنين، وسارة عبد المنجي مصطفى محمد بكلية التمريض".

وجرى الموافقة على منح 39 دبلومًا، و80 درجة ماجستير، و53 درجة دكتوراة في التخصصات المختلفة.