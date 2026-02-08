أمير الكويت ورئيس وزراء قطر يبحثان ملفات مشتركة

بحث أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن أمير الكويت استقبل رئيس وزراء قطر، الذي وصل إلى البلاد، الأحد، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، جرى خلالها استعراض سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها.

كما بحث الطرفان، عددا من الموضوعات "ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوتر الإقليمي على خلفية الحشد العسكري الأمريكي ضد إيران، بالتزامن مع حراك دبلوماسي عربي للدفع نحو التهدئة.

والجمعة، جرت مفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العُمانية مسقط.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجولة الأولى من المفاوضات بأنها "جيدة جدا"، محذرا من أن عدم التوصل إلى اتفاق ستكون له "عواقب قاسية جدا".

وترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.