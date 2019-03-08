الجمعة 8 مارس 2019 6:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟

النتـائـج تصويت

وزير الاقتصاد الألماني: برلين لا ترغب في منع هواوي من شبكات الجيل الخامس

برلين (رويترز)
نشر فى : الجمعة 8 مارس 2019 - 5:52 ص | آخر تحديث : الجمعة 8 مارس 2019 - 5:52 ص

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، أمس الخميس، إن ألمانيا لا ترغب في منع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية من بناء شبكاتها من الجيل الخامس مضيفا أن برلين ستعمل بدلا من ذلك على تشديد معايير الآمان لكل الموردين.

وعندما سئل في برنامج حواري لتلفزيون (زد.دي.إف) إن كانت الحكومة تعتزم منع هواوي من مزاد الجيل الخامس القادم بسبب مخاوف تتعلق بعلاقات الشركة، الرائدة في السوق العالمية، مع الحكومة الصينية قال ألتماير: ”لا لن نستبعد أي شركة“.

لكنه أضاف أن الحكومة ستعدل القانون لضمان أن تكون كل المكونات المستخدمة في شبكات الجيل الخامس آمنة وأنه لن يكون هناك أي انتهاكات ضد قواعد حماية البيانات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك