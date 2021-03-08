5 ملايين في إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

وصل عدد الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إسرائيل إلى 5 ملايين شخص اليوم الاثنين.



وكانت جانيت لافي-أزولاي، وهي سيدة حامل من تل أبيب، الشخص رقم خمسة ملايين الذي يحصل على اللقاح. وقالت إنها متحمسة للغاية.



وأضافت أنها لم تشعر أن تلقي التطعيم أثناء الحمل يعرضها للخطر، ورأت أن "الفيروس أخطر بكثير".



وتنصح السلطات الصحية في إسرائيل السيدات الحوامل بالحصول على اللقاح.



وحتى الآن، تلقى نحو 8ر3 مليون شخص الجرعة الثانية من اللقاح في إسرائيل.



وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاضرا خلال إعطائها اللقاح، وقال إنه سيكون قريبا من الممكن تطعيم الأطفال.



وبدأت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 3ر9 مليون نسمة، حملتها للتلقيح ضد كورونا في ديسمبر، ويعد برنامجها أحد أكثر البرامج نجاحا حول العالم.



ويرجع ذلك لأسباب من بينها أن إسرائيل تمتلك نظام رعاية صحية رقمي، وحصلت على إمدادات كافية من اللقاح.



وتهدف الحكومة إلى تطعيم 2ر6 مليون شخص على الأقل.



وتجدر الإشارة إلى أن ثلث سكان إسرائيل تحت سن 16عاما، وهي فئة لا يمكن بعد تطعيمها.