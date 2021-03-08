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الشباب والرياضة بالشرقية تنعي لاعبا توفي بعدما بلع لسانه

اللاعب عبده عاطف
اللاعب عبده عاطف
فاطمة علي
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 9:17 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 9:17 م

نعت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بإشراف الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، اللاعب عبد الرحمن عاطف عبدالحميد، لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب القنايات، والذي توفي مساء اليوم الاثنين؛ بعدما ابتلع لسانه في مباراة فريقه مع الرواد بالعاشر من رمضان.

وتقدم وكيل الوزارة، بواجب العزاء للجهاز الفني والإداري لفريق القنايات، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي حاول إسعافه قبل نقله إلى مستشفى التأمين الصحي من خلال عربة الإسعاف الموجودة بملعب المباراة، فى محاولة أخيرة لإنقاذه، لكن باءت المحاولات بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتوفي اللاعب عبدالرحمن عاطف عبدالحميد، 23 سنة، اليوم الاثنين، داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية؛ بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريقه القنايات أمام نادي الرواد، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان.

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