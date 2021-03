سيناتور أمريكي يعيد نشر فيديو «لضربة صاروخ حوثي قرب الخبر» ويهاجم بايدن

علق السيناتور الجمهوري، بيل هاغرتي، على مقطع فيديو متداول يدعي تصوير لحظة ضرب صاروخ أطلقته جماعة الحوثي في اليمن ضد هدف في منطقة الخبر في المملكة العربية السعودية، موجها انتقادات للرئيس الأمريكي، جو بايدن.

مقطع الفيديو الذي عقّب عليه السيناتور الأمريكي نشره موقع "إلينت نيوز" بتعليق قالت فيه: "فيديو أولي متداول لضربة صاروخ بالستي قرب الخبر، شرق المملكة العربية السعودية".



وأعاد السيناتور نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "هجوم صاروخي آخر ضد المملكة العربية السعودية اليوم يحمل كل علامات هجوم مدعوم من إيران. يبدو أن رغبة (الرئيس الأمريكي) بايدن بتخفيف العقوبات على إيران يشجع الملالي لتصعيد عنفهم ضدنا وضد حلفائنا".



وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نشرت تقريرا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قال فيه إن "إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، مُوضحًا أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، ولله الحمد، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

وكشف المسؤول أن "محاولةٍ مُتعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة".

