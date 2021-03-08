البابا فرنسيس: رحلتي المقبلة إلى لبنان

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إن رحلته المقبلة ستكون إلى لبنان، مشيرًا إلى أن «لبنان في أزمة ولديه ضعف ناتج عن التنوع، لكنه يمتلك قوة الشعب».

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية» أن «وثيقة أبوظبي خطوة طموحة على درب الأخوة»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.

وغادر بغداد، صباح اليوم الاثنين، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في ختام زيارة تاريخية للعراق.

وجرى توديع رسمي للبابا في مطار بغداد الدولي، وكان في مقدمة المودعين الرئيس العراقي برهم صالح وعقيلته، وعدد من كبار المسؤولين.