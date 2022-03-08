عمرو أديب: ليه أشتري السلع بسعر أغلى من المفروض وهي مفيهاش جودة؟

علق الإعلامي عمرو أديب، على غلاء الأسعار، قائلا إن الغلاء في الأسعار على مستوى العالم، لكن المواطن في مصر مازال في مرحلة الدهشة و«الصريخ»، على عكس الناس في الخارج الذين ليس لديهم اعتمادية كبيرة على الدولة.

وأضاف، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين: «فيه ناس في أمريكا ابتدت تعمل العيش عندها في البيت، وده إحنا كنا بنعمله من تريليون سنة»، متابعًا: «أنا مبصبركش أنا بقلك برا الناس بتفكر إزاي»، بحسب تعبيره.

وتساءل: «ليه أشتري السلع بسعر أغلى من المفروض بيه وهي مفيهاش جودة؟ أنا ليه أشتري زجاجة الزيت بـ35 و36 و37 وهي بـ31 جنيه؟.. وهي ليها سعر واحد في السوق كله؟».

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أنه آن الأوان، خصوصًا في الظروف الحالية ومع دخول شهر رمضان، لضبط السوق، قائلا: «انت هتظبط السوق لإنه هيلاحظ إن انت بتدقق».