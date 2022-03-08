الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية الخميس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بدءًا من غدٍ الأربعاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "ETC"، مساء الثلاثاء، أنّ هذه الحالة تتضمن انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 23 درجة غدًا مقارنة بـ25 درجة سُجلت الثلاثاء.

وأفادت بأن انخفاض درجات الحرارة سيكون ملحوظًا بشكل أكبر يوم الخميس، حيث ستعود الأجواء الشتوية ليكون الطقس مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار، وقارسة البرودة خلال فترة الليل.

وأشارت إلى فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لافتة إلى نشاط في حركة الرياح بما يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد.