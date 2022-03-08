جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة

احتفل محرك البحث جوجل باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس من كل عام، والذي يصادف ذكرى حراك عمالي ومسيرة احتجاجية خرجت فيها 15 ألف امرأة في عام 1908 إلى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل، وتحسين الأجور، والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

ويحمل اليوم العالمي للمرأة هذا العام شعار «كسر التحيز» BreakTheBias#، وككل عام تهدف الاحتفالية بهذا اليوم، إلى تسليط الضوء على واحدة من المشكلات التي تواجهها المرأة حول العالم ومحاولة إشراك الجهات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وحتى الأفراد، في إيجاد أنجع الوسائل والحلول والعمل على تضافر الجهود للقضاء على مثل هذه الظاهرة.

ويركز الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذ العام على تعزيز فكرة أن يكون العالم خالٍ من التحيز والصور النمطية والتمييز، عالم متنوع ومنصف وشامل، عالم يتم فيه تقدير الاختلاف والاحتفاء به.