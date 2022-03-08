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نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 4ر0% سنويا خلال الشهر الماضي

البنك المركزي الياباني
البنك المركزي الياباني

نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 8:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 8:41 ص

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 4ر0% سنويا وذلك للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 048ر580 تريليون ين (024ر5 تريليون دولار)، بعد ارتفاعها بنسبة 5ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

ومع استبعاد قروض صناديق الادخار، ارتفع إجمالي الإقراض خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% إلى 822ر503 تريليون ين، بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 5ر0%. كما ارتفعت القروض من صناديق الادخار بنسبة 5ر0% إلى 225ر76 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 6ر0% خلال الشهر السابق.

وارتفعت القروض من البنوك الأجنبية خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر3% إلى 373ر3 تريليون ين بعد تراجعها بنسبة 5ر2% خلال كانون الثاني/يناير الماضي.


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