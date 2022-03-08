نقيب المهندسين: كان لنا دور فاعل في قانون التصالح على المخالفات واشتراطات البناء

قال هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن النقابة كان لها دور فاعل في قانون التصالح على مخالفات البناء، واشتراطات البناء الموجودة، مشيرًا إلى إصدار شهادات الإشراف الخاصة بالمهندسين والعقد الثلاثي الذي يضمن حقهم عند أداء عملهم وأخلاقيات المهنة وكفاءة العمل.

وأضاف، في لقاء مباشر ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه تم الأخذ برأي النقابة في قانون تنظيم اشتراطات البناء الأخيرة، منوهًا بأن «المهندسين» تقوم على الإشراف والتصميم والتنفيذ لكل المشروعات المنفذة على أرض مصر.

وأكد أهمية دور نقابة المهندسين من خلال أعضائها وليس مبانيها، مضيفًا أن أعضاء النقابة هم أساس العمل الهندسي في مصر، وهم أكبر تجمع هندسي على مستوى الشرق الأوسط.

وتطرق إلى أنه عند استلام النقابة في عام 2018 كان هناك عجز تراكمي في صندوق الموارد الرئيسي يصل إلى 371 مليون جنيه على مدار السنوات الأربع السابقة، مؤكدًا أن النقابة كانت في أزمة حقيقة، لكن خلال السنة الأولى استطاعت تعويض الخسائر والوصول إلى 178 مليون جنيه فائض.