أوساكا تواجه ستيفنز في الدور الأول من بطولة إنديان ويلز لتنس السيدات

أوقعت قرعة الدور الأول ببطولة إنديان ويلز للتنس للسيدات، التي تنطلق غدا الأربعاء، اليابانية نعومي أواساكا في مواجهة صعبة أمام سلوان ستيفنز، الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة في عام 2017.

ولم تلعب أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (الجراند سلام) بشكل تنافسي منذ خروجها أمام أماندا أنيسيموفا في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير الماضي.

وحصلت اليابانية أوساكا، التي تراجعت للمركز الـ78 في التنصيف العالمي، على بطاقة دعوة "وايلد كارد" للمشاركة في بطولة إنديان ويلز وستبدأ البطولة من الدور الرئيسي بعد انسحاب كاميلا جيورجي.

وأقيمت قرعة بطولة إنديان ويلز أمس الاثنين، حيث ستلتقي أوساكا مع ستيفز، التي توجت بلقب بطولة زابوبان المفتوحة الشهر الماضي، وهي أول بطولة تتوج ستيفنز بها في جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات منذ عام 2018.

وتبدأ كل اللاعبات المصنفات الأوائل في البطولة حملاتهن من الدور الثاني.