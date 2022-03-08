يجد حرف زي "z" اللاتيني نفسه بلا مكان أو بصمة تذكر في أبجدية اللغة الروسية، ولكن الأحداث أبت إلا أن تجعل لـ"زي" نقشا محفورا في التاريخ الروسي الحديث ولمرحلة فارقة في لدولة روسيا، إذ أصبح الحرف رمزا للحرب الروسية على أوكرانيا التي لم تُحسم نتائجها بعد.

وبين رسمته على الدبابات التي دخلت أوكرانيا وظهوره على صدور المؤيدين لفلاديمير بوتين، مثّل الزي رمزا لتأييد الحرب وطموحات بوتين التوسعية في أوكرانيا.

وتستعرض "الشروق" في الفقرات التالية أبرز التحليلات لاختيار الجيش الروسي حرف زي غير المستخدم بأبجدية روسيا ليكون رمزا لدباباتهم ولاحقا رمزا لتأييد بوتين في قرار الحرب.

وأثار بطل الجمباز الروسي إيفان كولايك الجدل حين ارتدي حرف زي في أثناء تسلمه الميداليا البرونزية في الدوحة حين كان يقف بجانب البطل الأوكراني صاحب الميداليا الذهبية ما جعل الاتحاد الدولي للجمباز يجري تحقيقا معه، وذلك وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ولم يكن إيفان وحده من اتخذ "زي" للتعبير عن دعمه للحرب على أوكرانيا إذ - بحسب "ديلي ميل"- ارتدت البرلمانية الروسية صاحبة الاتهام بالتجسس على الولايات المتحدة ماريا بوتينا، حرف زي والتقاط الصورة به، بينما فعل البرلماني الروسي الشهير ميخائيل دلايغن الأمر ذاته باجتماع رسمي رفيع.

ولم يقتصر الاحتفاء بـ"زي" على السياسيين والمشاهير الموالين لبوتين بل توسعت شهرته كرمز لما يعرف بـ"اليمينية المؤيدة لبوتين"، إذ كان زي الحرف المهيمن على لافتات مظاهرات آلاف الصرب المؤيدين للحرب على أوكرانيا بحسب موقع "إنسايدر".

واستغلت جهات روسية حملات التبرعات لإشهار الرمز الحربي بإمتياز إذ -بحسب ديلي ميل- مولت قناة "روسيا اليوم" حملة مبيعات لتيشيرتات تحمل الوسم "زي" تذهب أرباحها للتبرعات.

- زي في ميدان غزو أوكرانيا

ظهر الحرف زي غير المعهود على الروسيين نهاية فبراير الماضي في أثناء الاستعداد لغزو أوكرانيا إذ تم رسمه على جوانب المدرعات والآليات الروسية في أشكال وإطارات مختلفة منها الدائري والمثلث ولكن زي كان المهيمن على تلك الأشكال ليدع الجميع في حيرة عن سبب استخدام الجيش الروسي حرف لا يمت له بصلة في أثناء غزو دولة مجاورة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية عن مايكل كلارك مدير مركز الخدمات الملكية المتحدة العسكري، القول إن "زي" قد يستخدم لتمييز الدبابات الروسية تي 72 عن شبيهتها الأوكرانية تي 80 لتجنب ضربها بواسطة الطيران الروسي؛ مثلما كتبت القوات الأمريكية، حرف "V في" مقلوب على دباباتها خلال عاصفة الصحراء لتمييزها عن الآليات العراقية.

بينما يقول الطيار الأمريكي تايسون ويلسون، إن "زي" قد يكون لتجنب النيران الصديقة من الدبابات والمروحيات لعدم قدرة الطائرات القاذفة الروسية على تمييز الأحرف من بعيد، خلافا للقاذفات الأمريكية في عاصفة الصحراء.

وينفي ضابط المارينز الأمريكي روب لي، أن يكون "زي" لتجنب النيران الصديقة وفق ما نقله موقع "مشكلات وحلول"، إذ يقول "لي" إن زي صغير كفاية لصعوبة رؤيته كما إن وجوده بأشكال متنوعة يرجح أن الهدف منه تحديد مواقع الأهداف المطلوبة من كل مجموعة مدرعات.

واختيار حرف خارج الأبجدية الروسية، قد يفسر تحليل كلارك للسبب، إذ أن اختيار "زي"، يُصعب على الجانب الأوكراني توقع الحرف المميز للآليات الروسية، ومنع نسخه بهدف تضليل الروسيين عن الدبابات الأوكرانية.

وبجانب الأسباب العسكرية، شاعت نظريات عن أسباب أخرى لكتابة الحرف زي على المدرعات الروسية، إذ نقلت "ديلي بيست"، عن جندي المخابرات ديفيد كيميه قوله: "لدي معلومات من منظمة واغنر للمرتزقة الروس بأن زي على المدرعات تشير لاسم فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني والذي هو هدف للقوات الروسية الغازية لأوكرانيا".

وبحسب كميل جاليف مختص شؤون الصراع والسلام بمركز ويلسون، فإن "زي" قد تعني كلمة النصر "زابافدا" بالروسية أو كلمة "غرب زأباد" في إشارة لأوكرانيا وحلفائها، وذلك خلال تغريدة كتبها جالييف على حسابه الرسمي.

ورجحت تغريدات أخرى لأشخاص، أن زي قد تشير لـ"فرقة زورو"، ومصطلح "اللاعودة" لتحفيز الجنود الروس في حربهم على أوكرانيا.

- صدفة تجمع بيرل هاربر باجتياح أوكرانيا

وقد أشار كثير من المحللون للاجتياح الروسي لأوكرانيا باسم "العملية زي"، بينما يذكر أن أول عملية حربية حملت ذلك الاسم كانت عملية هجوم الطائرات اليابانية على ميناء بيرل هاربر عام 1941، والتي تسببت بدخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية، ومساهمتها في حسم الحرب في وقت لاحق ما يجعل لذلك الحرف دلالة تاريخية بينما توجد العديد من القواسم المشتركة بين العمليتين، إذ أن كلاهما تم على حين غرة دون توقع من أحد وبينما حسمت نتائج الهجوم على بيرل هاربر منذ عشرات السنين تبقي نتائج الاجتياح الروسي لأوكرانيا رهن الأحداث القادمة.