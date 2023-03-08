ضبط المتهم بقتل أبنائه وزوجته وحماه وحماته وشقيقها في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القبض على الزوج المتهم بقتل 7 أشخاص، وإصابة ثامنهم "طفل"، بعد أن فتح النار عليهم أثناء جلسة صلح عقدت داخل منزل "حماه" في منطقة أبو سليمان، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته ورفضها العودة إليه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بإطلاق النار على عدة أشخاص داخل شقة سكنية في شارع الترعة المردومة، وخلف 7 ضحايا وطفل مُصاب، تم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وبانتقال الشرطة، والنيابة العامة، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية وجود جثث 7 أشخاص مُسجاة على الأرض وغارقة في الدماء؛ متأثرين بإصابتهم بطلق ناري فتحه عليهم المتهم وذلك أثناء جلسة صلح عقدت في منزل أسرة زوجته.

وبالفحص تبين أن الضحايا هم: "أبناء المتهم الـ3، وزوجته، ووالدها، ووالدتها، وشقيقها"، وتم نقل جثثهم إلى مشرحة كوم الدكة لاتخاذ الطب الشرعي إجراءاته حيالها، فيما يقوم أفراد المعمل والبحث الجنائي برفع البصمات وإجراء التحريات؛ لبيان ملابسات الحادث.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.