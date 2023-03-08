السوداني يعلن إرسال تعزيزات عسكرية عراقية لضبط الأمن في محافظة ديالي



أعلن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية لضبط الأمن في محافظة ديالي (57كم شمال شرقي بغداد).

وحدد السوداني، خلال اجتماع عقده مع جميع القيادات الأمنية في محافظة ديالي، فترة "أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد السودني أن الملف الأمني "في عموم العراق يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة باعتباره أساساً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي"، مشددا على "رفض النهايات السائبة في الملف الأمني وأن تأخذ السياقات القانونية مجراها مع المتورطين بتعكير صفو الأمن ومرتكبي الجرائم في ديالي".

وقال السوداني إن "البعض لا يروق له توجه الحكومة نحو تفعيل النشاط الاقتصادي ويحاول إشغالها في تفاصيل أخرى بعيدة عن ذلك وأن الحكومة ماضية بتنفيذ برنامجها في الاقتصاد والتنمية، ولا يوجد لديها خطوط حمراء إزاء تعزيز الأمن وإنفاذ القانون".

وكان السوداني وصل اليوم برفقة كبار مساعديه العسكريين والمدنيين إلى محافظة ديالى التي تشهد اضطرابات أمنية وأعمال عنف وعقد على الفور اجتماعاً أمنياً في محافظة ديالى.

واستمع إلى إيجاز عن أحوال المحافظة وجهود القوات الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في عموم أقضيتها ونواحيها ومناقشة الخروقات الأمنية المتكررة التي يشهدها عدد من مناطق المحافظة وآليات معالجتها.

وقتل ثمانية مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون أول أمس الإثنين في هجوم نفذته جماعات مسلحة بالأسلحة الرشاشة تبعها انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى كما سبقها حادثة اغتيال طبيب عراقي برصاص مسلحين.