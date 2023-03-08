وزير الدفاع الأوكراني ينفي صلات بلاده بالأعمال التخريبية في نورد ستريم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، تورط بلاده في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، اليوم الأربعاء في ستوكهولم.

وقال ريزنيكوف في اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي "هذا ليس نشاطنا". وأعرب عن ثقته في التحقيقات الدولية الجارية، وأشار إلى أن التقارير "أشبه بإشادة بقواتنا الخاصة".

وربط تحقيق أجرته الشبكات التلفزيونية الألمانية العامة "إيه آر دي" و"إس دبليو آر" وصحيفة دي تسايت، أوكرانيا بالانفجارات التي وقعت في سبتمبر 2022 في خطي أنابيب الغاز اللذين يربطا روسيا بألمانيا.

وذكرت دي تسايت أن السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا والولايات المتحدة ضالعة في التحقيقات.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، من بينها صحيفة نيويورك تايمز، لم يجد المحققون دليلا عمن أمر بتنفيذ العمل التخريبي.

وقالت نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة "ليس لديها دليل" يربط الهجوم بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو كبار مساعديه.