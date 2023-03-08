رئيس الجودو: ندعم اتحاد المكفوفين في ملف استضافة بطولة الجائزة الكبرى

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يبذل مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، مجهودات كبيرة في ملف استضافة مصر لمنافسات بطولة الجائزة الكبرى للجودو للمكفوفين خلال الفترة من 9 وحتى 18 مارس المقبل، في برج العرب بالإسكندرية.

ويشهد ملف استضافة البطولة تعاون كبير من اتحاد الجودو المصري واتحاد المكفوفين، من أجل خروج البطولة بشكل تنظيمي يليق بسمعة الرياضة المصرية.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن الهدف هو استضافة وتنظيم بطولة تليق بقدرة الدولة المصرية على استضافة الأحداث العالمية.

وأكد مرزوق، أنه الاتحاد المصري للجودو يقدم كل الدعم المطلوب من أجل إقامة البطولة، وأن كافة الإمكانيات مسخرة لإخراج البطولة في أفضل شكل ممكن.

ومن المتوقع أن تشهد بطولة الجائزة الكبرى للجودو للمكفوفين مشاركة 32 دولة من جميع أنحاء العالم، وتشهد منافسة قوية بين كل اللاعبين على حصد المراكز الأولى.