أمين عام الأمم المتحدة يصل إلى كييف لإجراء محادثات حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب

وصل الأمين للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى كييف، حيث يأمل في التفاوض بشأن تمديد اتفاق بشأن تصدير الحبوب، في زمن الحرب، توسطت فيه المنظمة الأممية بين روسيا وأوكرانيا، لتفادي تفاقم نقص عالمي في الحبوب.

ويعتزم جوتيريش لقاء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي للضغط عليه من أجل تمديد الاتفاق. ومن المقرر حاليا أن ينقضي اتفاق "مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود" ، في 19 مارس الجاري.

وينظر إلى اتفاق تصدير الحبوب، الذي تم إبرامه أولا في أواخر يوليو الماضي، بعد مفاوضات خيم عليها التوتر، بوصفه واحد من النجاحات الدبلوماسية القليلة، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022.

ويقضي الاتفاق بالإفراج عن ملايين الأطنان من الحبوب والسلع الغذائية الأخرى، والتي ستكون عالقة بصورة أخرى في أوكرانيا بسبب الحرب.

وكان قد تم تمديد الاتفاق سابقا في نوفمبر الماضي بعد مفاوضات صعبة.

وكان جوتيريش قد وصل إلى بولندا أمس الثلاثاء ليتوجه برا إلى أوكرانيا. وهذه هي ثالث زيارة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب.