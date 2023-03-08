الحبس سنتين لمتهمين بالسرقة وتعاطي الهيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، الثلاثاء، كل من: "ر.ش.ا"، بائع خضار، و"ص.م.ت"، بائع سمك، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالشروع في السرقة، حيازة سلاح أبيض، وتعاطي مخدر الهيروين، وذلك في القضية المقيدة برقم 26873 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخصين؛ لاتهامهما بحيازة سلاح أبيض، وكمية من المواد المخدرة، بقصد التعاطي، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث، أن عملية الضبط جرت إثر ورود بلاغًا من الأهالي يفيد ضبط المتهمين حال شروعهما في سرقة أحد المواطنين بالطريق العام، مستقلين دراجة نارية مركبة "توكتوك" وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على سلاح أبيض "كتر".

وبتفتيش الدارجة عثر بداخلها على حقنتين فيهما آثار دماء، ولفافة بلاستيكية بداخلها مسحوق "بيج اللون" أثبت المعمل الكيميائي أنه لمخدر الهيروين، ويزن 2.85 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بجانب إيجابية تعاطي المتهم الأول لمخدر المورفين، والثاني لمخدر الحشيش.

وبتقنين الإجراءات واقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أيدا ما جاء بتحريات المباحث، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما؛ كانت بقصد التعاطي، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، والمركبة لاستخدامها في عملية السرقة.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقهما قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، ومحمد هيثم عزت مزيد، وسامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة، أحمد عبد الوهاب.