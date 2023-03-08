 ميقاتي: مسار خلاص لبنان يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميقاتي: مسار خلاص لبنان يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 11:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 11:09 م

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ان باب الخلاص للبنان في الوقت الحاضر يتمثل في قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملا، وأن يبدأ المسار بانتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للقيام بالاصلاحات المطلوبة ومواجهة الصعوبات التي نمر بها اقتصاديا واجتماعيا.

جاء ذلك في تصريحات اليوم عقب لقائه ببطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.

وأضاف ميقاتي أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة التي يمر بها البلد والصعوبات التي تواجهها الحكومة وخاصة ما وصفه ميقاتي بالهاجس الاجتماعي الذي عبر عنه بكل صراحة البطريرك.

وأوضح أن الحديث تطرق إلى الوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن.

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