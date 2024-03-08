قومي المرأة يختتم المرحلة الثانية من برنامج مشوارك أمان

اختتم المجلس القومى للمرأة، فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي (مشوارك ... أمان)، الذي نفذ خلال الفترة من ٤ - ٦ مارس، وذلك في إطار مشاركة المجلس في مشروع إصلاح وتجديد محطات ترام الرمل بالإسكندرية، والذي ينفذ بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

واستهدفت المرحلة الثانية من البرنامج توعية لـ17.280 سيدة ورجل من المترددين على ترام الرمل بالإسكندرية، بالتعاون مع 200 طالب وطالبة من جامعة الإسكندرية، تم تدريبهم من قبل المجلس القومي للمرأة خلال المرحلة الاولى من البرنامج.

تأتي مشاركة المجلس ضمن المشروع بهدف تفعيل الإجراءات المتخذة لتنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، من خلال توعية المترددين على ترام الرمل برسائل خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة.