أحمد السعدني يحتفل بفوز الأهلي مع عمرو أديب: علقة إمام عاشور أحلى من الماتش والكأس

انتهت مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك، حيث فاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين، على ملعب ستاد أول بارك بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ونشر الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع «إكس»، فيديو طريف مع الإعلامي عمرو أديب، وذلك بعد تسجيل الأهلي هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة، وقال السعدني لعمرو أديب: «علقة إمام عاشور أحلى من الماتش والكأس».

وكان أحيا عمرو دياب، حفل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، على ملعب ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، وبدأ عمرو الحفل بأغنية «يا أنا يا لاء»، وتلاها بأغنية «الكلام ليك»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر داخل الملعب.