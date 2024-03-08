 البنك الزراعي يدعم جنوب سيناء بـ10 أطنان مواد غذائية لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجا - بوابة الشروق
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البنك الزراعي يدعم جنوب سيناء بـ10 أطنان مواد غذائية لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجا

البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري
رضا الحصري
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 9:46 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 9:46 م

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، قافلة المواد الغذائية التابعة للبنك الزراعي المصري بوادي المراخ التابع لمدينة طابا، وذلك على هامش افتتاح بعض المشروعات بالمدينة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن البنك الزراعي المصري دعم المحافظة، بألف كرتونة مواد غذائية متنوعة، تضم "أرز، مكرونة، سكر، بقوليات، عدس،" إضافة إلى احتياجات رمضان، بواقع 10 أطنان مواد غذائية، ومن المقرر أن يجري توزعها على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مدار شهر رمضان الكريم.

وقدم المحافظ الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على استمرار الدعم للمحافظة، مؤكدا أن هذا يدل على الدعم اللامحدود من الدولة للمواطنين الأكثر احتياجا.

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك الزراعي اعتاد على توفير الدعم الكامل للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الدعم ليس فقط بالسلع الغذائية، وإنما يتضمن أيضا قوافل طبية شاملة جميع التخصصات، مع تقديم العلاج وإجراء الفحوصات بالمجان.

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