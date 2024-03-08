التنظيم والإدارة: نتخذ كل الإجراءات الاحترازية في إجراء الامتحانات لمتقدمي الوظائف الحكومية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ إجراء الامتحانات بالهيئة للمتقدمين للوظائف الحكومية يتم باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أنّ المتقدم للامتحان يدخل دون أن يكون بحوزته قلم أو ورقة أو جهاز إلكتروني.



وأوضح أنّه يتم إلغاء الامتحان لأي متقدّم يُخالف هذه التعليمات، لافتًا إلى أنّ توفير كل سُبل الراحة للمتقدمين للوظائف أو مرافقيهم.



ولفت إلى أنّ كل هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها، تساهم في تهيئة جو مناسب لأداء الاختبارات بأريحية.



ونوه بأن مدة الامتحان تبلغ ساعتين ونصف، موضحًا أن الاختبار يقدم صورة متكاملة عن الشخص لاستعراض الجدارات النفسية والسلوكية.



ولفت إلى أن هناك 13 بندًا من الجدارة يتم اختبار المتقدم للوظيفة عليها، موضحًا أنه تمت الاستعانة بها من خلال أساتذة متخصصون حدّدوا السمات الشخصية للقيادات والموظفين.