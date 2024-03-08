متحدث الحكومة: ندرس عددا من العروض الاستثمارية الكبرى منها رأس جميلة

نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، وجود أي صفقات رسمية حاليًا بشأن رأس جميلة، مؤكدًا أن كل ما يثار حولها مجرد تكهنات.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» ، مساء الخميس، إن الحكومة تجري دراسات حول مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى، من بينها رأس جميلة، مضيفا أن كل ما يثار حول صفقة رأس جميلة تحديدا يأتي في إطار التكهنات.

وأكد أن الحكومة ستعلن عن أي اتفاق رسمي بهذا الشأن فور التوصل إليه، قائلا:«لا يوجد حتى الأن اتفاق معلن من قبل الحكومة، ولكن هناك لجنة قانونية مشكلة من مجلس الوزراء تدرس عددًا من العروض الاستثمارية والفرص الكبرى».

وأضاف أنه بمجرد التوصل إلى أي اتفاق رسمي بشأن أي منها؛ سيتم الإعلان عنه على غرار صفقة رأس الحكمة، وذلك في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.