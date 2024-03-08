أثار الإعلامي خالد أبو بكر، تساؤلًا حول أفضل طريقة للتعامل مع الدولار، لا سيما أن هناك بنوكًا تقدم فائدة على الدولار تصل إلى 9%، قائلا: «هناك إيداعات بدأت من قبل أفراد وشركات بالدولار في البنوك، مع طرح البنوك فائدة على الدولار 9 %، وبدأ من يضع الدولار في البيت يقول طيب ما أودعه في البنك وأحصل على الفائدة، والدولار موجود والفائدة بالدولار».

وتساءل خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، حول ما إذا كان الاحتفاظ بالدولار بقيمته بعد تحرير سعر الصرف أفضل من إيداعه، قائلا: «هل حائز الدولار كنوع من أنواع الاستثمار؟ قلبك ثقيل أنه يفضل بخمسين وأنت لسه حاطه عندك في البيت؟».

وتابع: «أنت عندك الدولار بخمسين جنيهًا، مليش دعوة شاريه بكام، بـ 37 ولا بـ 70، في الحالتين هو الأن أصبح بـ 50 جنيه، السؤال هنا هل قلبك ثقيل تفضل ماسكه بخمسين، ولو أنت عندك توقعات في ضوء المعطيات؛ أنه يزيد أكثر، هيزيد كام قرشين، ثلاثة، خمسة!».

وأكد وجود مؤشرات إيجابية خلال الأيام الماضية، سواء داخل مصر أو خارجها؛ تدل على بدء مسار الإصلاح الاقتصادي الصحيح، موضحا أن المواطن المصري يلمس هذه المؤشرات الإيجابية في حياته اليومية على سبيل المثال عودة البنوك إلى فتح بطاقات الكريديت كارد.

ونقل «أبو بكر» عن مصدر حكومي رفيع المستوى تأكيده جدية الحكومة في اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض بالتوازي مع خطوات البنك المركزي، حتى لا تعود الأوضاع إلى ما كانت سابقًا والتي كان أبرزها في الأيام الماضية؛ إدراج الهيئات الاقتصادية في موازنة الدولة، وكذلك سياسة الحد من الإنفاق التي أصبحت السمة الغالبة في جميع أنحاء الدولة، فضلا عن تأجيل البدء بمشروعات جديدة.