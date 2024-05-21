ما هي حقيقة اهتمام الأهلي بالتعاقد مع مهاجم الزمالك السابق؟

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ترددت في الساعات الماضية أنباء عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الزمالك السابق والذي رحل إلى صفوف فريق البنك الأهلي بشكل نهائي مطلع الموسم الجاري.

رئيس نادي البنك الأهلي، أشرف نصار صرح اليوم الثلاثاء تلفزيونيًا:" كل ما يقال بوجود اتصالات من الأهلي للتعاقد مع أسامة فيصل غير صحيح، لا يزال أمامنا فترة طويلة ما يقرب من 3 أشهر لفتح باب الانتقالات".

أضاف:" تركيزنا منصب على المباريات المتبقية لنا في الدوري لتحسين وضعنا في جدول المسابقة وإنهاء الموسم في مركز جيد".

أكمل:" تعرضنا في بداية الموسم لانطلاقة سيئة للغاية بالخسارة في 5 مباريات، ونتطلع في الوقت الحالي لاستعادة الاتزان وتعديل موقفنا".

أتم:" لدينا ثقة كاملة في الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق مصطفى من أجل عبور تلك المرحلة الصعبة".