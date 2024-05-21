الجيش الإسرائيلي يزعم أن قواته قتلت قائد الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته قتلت قائد الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله، في غارة جوية مستهدفة في جنوب لبنان.

وقال الجيش الاسرائيلي، إنه "أصاب الإرهابي وقضى عليه" في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بالقرب من مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان.

وأوضح أن قاسم سقلاوي كان وراء التخطيط للعديد من الهجمات الصاروخية وتنفيذها، في المنطقة الحدودية الإسرائيلية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان ليل أمس الإثنين أحد عناصرها، وهو قاسم عفيف سقلاوي، من بلدة "دير قانون رأس العين" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 344.