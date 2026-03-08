ليفربول لا يرغب في استعادة لاعبه السابق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لا يخطط نادي ليفربول لتفعيل بند إعادة الشراء الخاص بمدافعه السابق جاريل كوانساه.

ويمتلك النادي الإنجليزي خيار إعادة التعاقد مع قلب الدفاع الذي يلعب حاليًا مع باير ليفركوزن مقابل مبلغ محدد، لكن إدارة "الريدز" لا تنوي حاليًا إعادته إلى ملعب أنفيلد.

ووفقًا لموقع "فوتبول إنسايدر"، فإن ليفربول لا يضع تفعيل بند إعادة الشراء ضمن خططه الحالية، رغم احتفاظه بهذا الخيار في عقد اللاعب.

ولعب كوينساه الموسم الحالي 34 مباراة سجل خلالها 4 أهداف بينما لم يصنع أي هدف.

ورغم قصر تلك الفترة إلى أنه سجل أهدافا مع الفريق الألماني أكثر مما فعل مع ليفربول الذي لعب له 58 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.