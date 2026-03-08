تأجيل محاكمة 4 أشخاص بتهمة قتل جارهم وسرقته في الإسكندرية لجلسة 12 أبريل

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، اليوم الأحد، محاكمة 4 أشخاص إلى جلسة 12 أبريل المقبل؛ لمناقشة الطبيب الشرعي، والاطلاع على المستندات المقدمة من دفاع المتهم الثاني، وسداد رسوم الادعاء المدني، وتقديم سند الوكالة لباقي الورثة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وكانت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية قد قررت إحالة كل من «هـ.ع.ا» ربة منزل، و«ع.ع.م»، و«م.م.ر»، و«م.ع.ا» عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة قتل جارهم «ح.م.ع» وسرقته.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بوجود جثة شخص مكبَّل وبها عدة إصابات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى نشبت بينها وبين المجني عليه، جارها بالعقار، علاقة عاطفية، وأنه تقدم للزواج منها وكان يقدم لها مساعدات مالية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة استعانت بباقي المتهمين، وهم زوجها وآخران من منطقة أبو حمص بمحافظة البحيرة، بعدما علمت بوجود مبالغ مالية بحوزة المجني عليه داخل مسكنه.

وخطط المتهمون للسرقة، فوزعت الأدوار بينهم، حيث راقبت المتهمة الأولى الطريق، بينما حاول المتهم الثالث دخول شقة المجني عليه مدعيًا كونه ممثلًا لإحدى الجمعيات الخيرية للحصول على مفتاح الشقة، لكنه فشل.

وأثناء تنفيذ السرقة، اقتحم المتهمان الثاني والثالث شقة المجني عليه، وانهالا عليه ضربًا، وعندما تبين أن المجني عليه ما زال على قيد الحياة، قاموا بتكبيل يديه وقدميه وكمّ فمه حتى فارق الحياة، وسرقوا مبلغ 46 ألف جنيه وهاتفًا محمولًا، ثم فروا هاربين.

فيما تم ضبط المتهمين، وأقروا بالواقعة أمام النيابة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلوا إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي حددت موعد الجلسة المقبلة في 12 أبريل، بحضور أعضاء المحكمة ووكيل النيابة.



