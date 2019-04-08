القائم بأعمال كبير العاملين بالبيت الأبيض: ترامب لن يعرض إقراره الضريبى على الديمقراطيين

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أكد ميك مولفينى القائم بأعمال كبير العاملين فى البيت الأبيض اليوم أن الإقرار الضريبي الخاص بالرئيس دونالد ترامب لن يعرض على الديمقراطيين على الإطلاق.

وأضاف مولفينى - فى مقابلة حصرية أجراها مع برنامج ( فوكس نيوز ساندى ) " لن يحدث على الإطلاق، لن نطلع الديمقراطيين على الإقرار الضريبى لترامب ".

وتابع مولفينى " أن هذه المسألة كانت محلا للخلاف خلال الانتخابات الرئاسية والناخبون الأمريكيون يعلمون تماما أن ترامب لم يقدم إقراره الضريبي، وقاموا مع ذلك بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة ".

وأشار مولفينى إلى أن قانون الضرائب ينص على توفير الخصوصية لمن يقدمون الإقرارات الضريبية .