مصادر: باير تستهدف شطب 4500 وظيفة في ألمانيا

قالت مصادر مطلعة إن شركة الكيماويات الألمانية العملاقة "باير" تستهدف شطب حوالي 4500 وظيفة في ألمانيا في إطار خطتها المعلنة سابقا لخفض الوظائف وإعادة هيكلة أنشطتها بعد استحواذها على شركة البذور والمبيدات الزراعية الأمريكية "مونسانتو".

وتتضمن الخطة الرئيسية شطب حوالي 12 الف وظيفة في مشروعات الشركة الألمانية في مختلف أنحاء العالم بما يعادل حوالي 10% من إجمالي عدد عمالها، في حين تستهدف الشركة زيادة أرباحها بعد صفقة استحواذ على "مونسانتو" مقابل 63 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شطب الوظائف في ألمانيا سيكون عملية صعبة في ظل الحماية القانونية القوية للعمال في ألمانيا، إلى جانب حساسية هذا الملف من الناحية السياسية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه "فيرنر باومان" الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية ضغوطا قوية من أجل إثبات جدوى صفقة الاستحواذ على الشركة الأمريكية على المدى الطويل، على الرغم من موجة الدعاوى القضائية التي تواجهها "مونسانتو" بسبب الأضرار التي سببها أحد منتجاتها في السوق الأمريكية وهو مبيد الحشائش "راوند آب".

يذكر أن الخفض المستهدف للوظائف في ألمانيا يمثل حوالي 14% من قوة عمل "باير" في ألمانيا البالغ قوامها 32 ألف عامل. وبحسب المصادر فإن عملية شطب الوظائف ستشمل حوالي 3000 وظيفة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الإدارية.

وذكرت "باير" في وقت سابق أنها ستنفذ خطة خفض العمالة بنهاية 2021. وستشمل العملية شطب حوالي 4100 وظيفة في قطاع المنتجات الزراعية في مختلف أنحاء العالم و1100 وظيفة في قطاع خدمات الرعاية الصحية و900 وظيفة في الأبحاث والتطوير و350 وظيفة في أحد المصانع في ألمانيا والذي كان ينتج عقارا لعلاج الهيموفيليا.