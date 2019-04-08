لحظة انسحاب الجنود الأمريكيين من طرابلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوضح مشاهد جديدة لإخلاء الولايات المتحدة جنودها من العاصمة الليبية طرابلس.

وتداولت مواقع محلية ليبية تسجيلاً مصورًا جديدًا يوثق لحظة إجلاء أمريكيين عالقين في العاصمة طرابلس بواسطة زورق سريع من مقر إقامتهم في قرية «بالم سيتي» السياحية غرب المدينة.

ووصل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى مقر الجامعة العربية، الإثنين، للقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، ويتناول اللقاء تطورات الأوضاع بليبيا، في ضوء العمليات العسكرية الأخيرة التي يقوم بها الجيش الوطني.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.

وأعلنت حكومة فايز السراج حالة الاستنفار، وأغلقت كل المنافذ والمداخل المؤدية إلى طرابلس، بعد إعلان المشير خليفة حفتر تقدم قوات الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.