ارتفاع عدد إصابات كورونا في المغرب إلى 1184 والوفيات 90

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أشارت إحصائيات وزارة الصحة المغربية مساء الثلاثاء إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب بلغ 1184 أي بزيادة 64 حالة في غضون أربع وعشرين ساعة.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إن عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 90 وبلغ عدد المتعافين 93.

وفرض المغرب ارتداء الكمامة الطبية اعتبارا من يوم الثلاثاء على كل من يضطرون للخروج للعمل أو لقضاء بعض الأغراض مع تجاوز عدد الإصابات حاجز الألف.

وهددت السلطات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالسجن والغرامة وحددت سعرا رمزيا للكمامة.

ويسعى المغرب الى إنتاج ستة ملايين كمامة يوميا ابتداء من الأسبوع المقبل من 3.3 مليون كمامة حاليا.

ودعت السلطات المواطنين المغاربة إلى مزيد من الحذر واليقظة والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتفرض البلاد حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس آذار ولمدة شهر لمنع تفشي هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.