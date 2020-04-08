الذهب يرتفع عالميا وسط مخاوف من تزايد وفيات كورونا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل مخاوف من تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا متجاوزا حاجز 82ألف حالة.

صعد سعر العقود الأجلة المعدن الأصفر بنحو 0.2% ليصل إلى مستوى 1686.40 دولار للأوقية بعد أن تجاوز مستوى 1700 دولار للأوقية خلال تعاملات جلسة أمس. وصعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.2% أيضا ليصل إلى 1650.40 دولار للأوقية.

على صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.4% ليسجل 100.269.